РФ и КНР должны вместе противостоять внешнему вмешательству — Си Цзиньпин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай должны совместными усилиями противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Китай и Россия должны активизировать стратегическое сотрудничество, защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, решительно противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.