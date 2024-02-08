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НОВОСТИ

Финляндия продлила закрытие КПП на границе с РФ до 14 апреля

15:32 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Финляндии решило, что пункты пропуска на сухопутной границе с Россией останутся закрытыми до 14 апреля. Об этом сообщило МВД Финляндии.

Подавать заявления о предоставлении международной защиты также будет невозможно ни в каких пунктах пропуска на границе с Россией, отмечается в сообщении.

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