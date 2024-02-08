Военная истерия в Европе может привести к вооруженному конфликту с РФ — эксперт ФРГ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная истерия европейских стран на фоне опасений о якобы возможном вооруженном конфликте с Россией может привести к тому, что этот конфликт станет реальностью. Такое мнение выразил полковник армии ФРГ в отставке, экс-сотрудник офиса верховного главнокомандующего НАТО Ральф Тиле.

«Я считаю военную истерию [в Европе] неуместной, а также нецелесообразной, если только вы не хотите спровоцировать вооруженный конфликт с Россией», — пишет эксперт в авторском материале для журнала Focus. По его оценке, новым поводом для подобных спекуляций стали учения НАТО Steadfast Defender, которые стартовали в Европе в начале февраля. Тиле указывает, что беспокойство граничащих с РФ стран Балтии о своей безопасности отчасти обусловлено их «сомнительным обхождением с русскими меньшинствами» на своей территории. В Германии же, по мнению эксперта, это связано с тем, что республика уже израсходовала все средства из фонда в размере 100 млрд евро, предназначенного для перевооружения войск ФРГ.

В этой связи Тиле считает необходимым напомнить германским и европейским политикам, что для решения внешнеполитических проблем «в их распоряжении находятся не только вооруженные силы и оружие». «Тогда совершенно ненужный шум по поводу войны снова утихнет», — резюмирует он.