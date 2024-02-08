Военная истерия в Европе может привести к вооруженному конфликту с РФ — эксперт ФРГ
16:12 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военная истерия европейских стран на фоне опасений о якобы возможном вооруженном конфликте с Россией может привести к тому, что этот конфликт станет реальностью. Такое мнение выразил полковник армии ФРГ в отставке, экс-сотрудник офиса верховного главнокомандующего НАТО Ральф Тиле.
«Я считаю военную истерию [в Европе] неуместной, а также нецелесообразной, если только вы не хотите спровоцировать вооруженный конфликт с Россией», — пишет эксперт в авторском материале для журнала Focus. По его оценке, новым поводом для подобных спекуляций стали учения НАТО Steadfast Defender, которые стартовали в Европе в начале февраля. Тиле указывает, что беспокойство граничащих с РФ стран Балтии о своей безопасности отчасти обусловлено их «сомнительным обхождением с русскими меньшинствами» на своей территории. В Германии же, по мнению эксперта, это связано с тем, что республика уже израсходовала все средства из фонда в размере 100 млрд евро, предназначенного для перевооружения войск ФРГ.
В этой связи Тиле считает необходимым напомнить германским и европейским политикам, что для решения внешнеполитических проблем «в их распоряжении находятся не только вооруженные силы и оружие». «Тогда совершенно ненужный шум по поводу войны снова утихнет», — резюмирует он.
НОВОСТИ
- 16:32 08.02.2024
- В России действуют 569 иноагентов, в том числе 401 физическое лицо — Минюст
- 16:00 08.02.2024
- Беспилотник ВСУ атаковал автобус в Белгородской области
- 15:32 08.02.2024
- Финляндия продлила закрытие КПП на границе с РФ до 14 апреля
- 15:12 08.02.2024
- Путин и Си Цзиньпин заявили, что США проводят политику «двойного сдерживания»
- 15:00 08.02.2024
- США хотят заставить ЕС платить за поставки американского оружия на Украину — NYT
- 14:32 08.02.2024
- КНР и РФ должны поддержать стабильность производственно-сбытовых цепочек — Си Цзиньпин
- 14:12 08.02.2024
- РФ и КНР должны вместе противостоять внешнему вмешательству — Си Цзиньпин
- 14:00 08.02.2024
- Эксперт не исключил появления самосознания у ИИ в ближайшее десятилетие
- 13:32 08.02.2024
- Никаких предпосылок для возобновления зерновой сделки сейчас нет — Песков
- 13:20 08.02.2024
- МО РФ предлагает установить единый предельный возраст пребывания на службе при мобилизации
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать