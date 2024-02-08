В России действуют 569 иноагентов, в том числе 401 физическое лицо — Минюст
16:32 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 570 иноагентов действуют в России, сообщил заместитель министра юстиции Олег Свириденко.
«По состоянию на сегодняшний день в реестре иностранных агентов содержатся сведения о 763 лицах, но действующих 569 субъектов, в том числе 52 некоммерческие организации, 401 физическое лицо, 39 российских юридических лиц, 20 общественных объединений, действующих без образования юридического лица, 16 иностранных юридических лиц, 10 иностранных структур без образования юридического лица», — сказал он в Совете Федерации на заседании комиссии по защите государственного суверенитета.
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