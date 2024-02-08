Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
17:12 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ главы государства опубликован.
Награда присвоена Кадырову за «большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и социально-экономическое развитие Чеченской Республики».
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