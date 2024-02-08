Украинский беспилотник сбит на подлете к Белгороду

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа на подлете к Белгороду. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее власти объявляли тревогу в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе, где пострадали пять человек.

«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе села Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.