Украинский беспилотник сбит на подлете к Белгороду
17:40 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа на подлете к Белгороду. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Ранее власти объявляли тревогу в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском городском округе, где пострадали пять человек.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе села Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.
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