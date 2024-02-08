СберТранспорт запустил сервис переезда под ключ в Домклик

17:50

Платформа для управления транспортными процессами СберТранспорт и сервис недвижимости Домклик запустили услугу переезда под ключ. Она помогает организовать переезд: вызвать грузчиков и грузовой транспорт, заказать коробки и упаковочный материал.



Сервис предлагает несколько готовых решений на основе типового метража квартир. Также можно сформировать заказ вручную и самостоятельно выбрать все необходимые опции.

«Мы продолжаем развивать нашу инновационную платформу СберТранспорт, которая позволяет управлять полным жизненным циклом заказа транспортных услуг в одном окне, – прокомментировал вице-президент, директор Департамента недвижимости и эксплуатации Сбербанка Михаил Сусов. – Платформа экономит бюджет, автоматизирует процессы, снижает операционные риски и подходит компаниям любой отрасли и любого масштаба. А теперь не только компаниям, но и частным лицам. Интеграция СберТранспорта с Домклик делает переезд проще, ведь это тоже процесс, который можно и нужно автоматизировать».

«В Домклик мы стремимся предложить людям решать все вопросы с недвижимостью удобно, технологично и дружелюбно. Мы рады, что благодаря партнерству с коллегами из СберТранспорта, такой важный этап, как переезд, стал для наших клиентов максимально простым, быстрым и безопасным процессом», – отметил директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Заказать услугу можно в разделе «Моя недвижимость» на сайте или в мобильном приложении Домклик. В заявке нужно указать дату и время, когда удобно принять специалистов сервиса, а также параметры груза: примерное количество коробок и крупногабаритных предметов для перевозки. Сервис автоматически рассчитает стоимость. К заказу можно добавить коробку, пузырчатую и стретч-пленку, скотч. Цена услуги зависит от параметров заказа: города, расстояния, типа автомобиля и дополнительных услуг.