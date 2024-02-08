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Лишение сана протоиерея Уминского утверждено патриархом Кириллом - СМИ

18:25 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Москвы о лишении священного сана протоиерея Алексия Уминского, сообщил ТАСС источник в Русской православной церкви.

«Сегодня Святейшим Патриархом Кириллом было утверждено решение Епархиального суда Москвы о лишении сана протоиерея Алексия Уминского», — сказал собеседник агентства.

13 января стало известно о том, что Епархиальный суд Москвы постановил лишить сана Уминского за «нарушение священнической присяги (клятвопреступление.

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