Лишение сана протоиерея Уминского утверждено патриархом Кириллом - СМИ

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Москвы о лишении священного сана протоиерея Алексия Уминского, сообщил ТАСС источник в Русской православной церкви.

«Сегодня Святейшим Патриархом Кириллом было утверждено решение Епархиального суда Москвы о лишении сана протоиерея Алексия Уминского», — сказал собеседник агентства.

13 января стало известно о том, что Епархиальный суд Москвы постановил лишить сана Уминского за «нарушение священнической присяги (клятвопреступление.