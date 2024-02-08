Уничтожение Ил-76 ракетой ЗРК Patriot анонимно подтверждено в США - NYT

18:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальные лица США на условиях анонимности подтвердили, что российский военно-транспортный самолет Ил-76, на котором для обмена перевозили украинских военнопленных, был сбит Вооруженными силами Украины (ВСУ) с помощью американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По ее информации, американские официальные лица публично не будут комментировать этот теракт, но в частном порядке они заявили, что сообщения об использовании ВСУ ракеты Patriot были точными. Как пишет издание со ссылкой на источники, ЗРК Patriot, из которого сбили Ил-76, Украине предоставил европейский партнер.