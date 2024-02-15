Страховые «дочки» Сбера выплатили 190 миллиардов рублей людям, столкнувшимся с непредвиденными ситуациями
16:58 15.02.2024
Дочерние компании Сбера – СберСтрахование и СберСтрахование жизни – в 2023 году выплатили клиентам 190 млрд руб. по страховым случаям. Это на 23% больше, чем по итогам 2022 года. При этом сроки урегулирования убытков сократились в несколько раз. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский на пресс-конференции по итогам работы страхового бизнеса банка в 2023 году.
По его словам, чтобы производить выплаты быстрее и быть рядом с человеком в трудные периоды его жизни, страховые компании Сбера радикально оптимизировали внутренние процессы, внедрили ряд решений на основе искусственного интеллекта, а также настроили взаимодействие с государственными органами и порталом госуслуг.
Как результат, сейчас СберСтрахование жизни производит выплаты клиентам за 5 календарных дней. Раньше период от подачи заявления до получения выплаты составлял в среднем 30 календарных дней. Цель- до 2026 года — довести его до 5 минут, сообщил Руслан Вестеровский.
Клиенты программы по защите средств на счетах и картах от СберСтрахования получают выплату за 30 минут. Раньше этот срок составлял 6 дней. Срок урегулирования по программам страхования от несчастных случаев сократился вдвое – с 6 до 3 дней в среднем.
Урегулирование убытков по ОСАГО в СберСтраховании теперь занимает 6 дней вместо 8 благодаря системе автораспознавания европротокола и упрощенной процедуре урегулирования страховых случаев. «Зеленый коридор» запускается, если происшествие соответствует определенным критериям. Сейчас по этой схеме в СберСтраховании проходит 60% от всех заявлений по ОСАГО.
СберСтрахование упрощает и подачу заявлений о страховом случае. Сегодня 56% всех обращений частные клиенты СберСтрахования оформляют в одноименном мобильном приложении. А СберСтрахование жизни добавила возможность сообщать о страховом случае на сайте компании. Онлайн-помощник позволяет подать заявление на выплату за считаные минуты.
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