Цена нефти Brent на ICE торгуется выше $100 за баррель

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE утром торгуется выше отметки $100 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 5:38 мск, стоимость Brent росла на 10,45%, до $101,59 за баррель.

К 7:00 мск фьючерс на Brent замедлил рост и торговался на уровне $100,5 за баррель (+9,26%), а стоимость апрельского фьючерса нефти WTI поднималась на 8,29% — до $94,48 за баррель.