Нефтяной танкер загорелся у берегов Ирака — Shafaq News

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар вспыхнул на нефтяном танкере рядом с иракским портом Умм-Каср, который расположен рядом с границей Ирака и Кувейта. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News.

По информации его источника в силовых структурах арабской республики, танкер не принадлежит Ираку. Данных о том, кем и как именно он был атакован, пока нет.