0
0
89
НОВОСТИ

Нефтяной танкер загорелся у берегов Ирака — Shafaq News

10:00 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар вспыхнул на нефтяном танкере рядом с иракским портом Умм-Каср, который расположен рядом с границей Ирака и Кувейта. Об этом сообщил информационный портал Shafaq News.

По информации его источника в силовых структурах арабской республики, танкер не принадлежит Ираку. Данных о том, кем и как именно он был атакован, пока нет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 12.03.2026
Предположительно, небольшой метеорит разрушился ночью в районе Черноморского побережья РФ
0
31
10:29 12.03.2026
Семейный фестиваль «Традиция» пройдет в кинопарке «Москино» в июне
0
34
10:20 12.03.2026
Армия РФ вклинилась на 1 км в оборону ВСУ, освободив Червоную Зарю — Марочко
0
65
10:19 12.03.2026
Собянин: Более 109 км набережных Москвы-реки благоустроили с 2011 года
0
64
10:05 12.03.2026
Минэнерго США заявило, что из американского резерва высвободят 172 млн баррелей нефти
0
105
09:32 12.03.2026
Цена нефти Brent на ICE торгуется выше $100 за баррель
0
138
09:20 12.03.2026
Иран вновь атаковал Израиль — гостелевидение
0
177
09:05 12.03.2026
Промышленный район близ Тегерана подвергся массированной бомбардировке
0
197
09:00 12.03.2026
Над регионами РФ за ночь сбиты 80 украинских БПЛА
0
186
22:05 11.03.2026
Президент Ирана назвал способ для прекращения конфликта с США и Израилем
0
796

Возврат к списку