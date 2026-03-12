0
Минэнерго США заявило, что из американского резерва высвободят 172 млн баррелей нефти

10:05 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация высвободит из американского стратегический резерва 172 млн баррелей нефти в течение 120 дней. Об этом сообщило в среду Министерство энергетики США.

Ведомство отметило, что «высвободит 172 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва, начиная со следующей недели». Ожидается, что доставка энергоносителя займет «примерно 120 дней». Минэнерго США планирует, что в течение следующего года резерв будет восполнен «примерно на 200 млн баррелей нефти».

В упомянутом резерве сейчас около 415 млн баррелей нефти. Его общая разрешенная емкость установлена в настоящее время на отметке 714 млн баррелей.

