0
0
185
НОВОСТИ

Промышленный район близ Тегерана подвергся массированной бомбардировке

09:05 12.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Промышленная зона Рабат-Керим, расположенная в пригороде столицы Ирана, была атакована с воздуха. Об этом сообщило агентство Mehr.

По его данным, «новая массированная бомбардировка промышленной зоны Рабат-Керим к югу от столицы страны была осуществлена США и Израилем». О возможном причиненном материальном ущербе или пострадавших в результате атаки сведений нет.

