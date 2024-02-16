Глава Минтранса рассказал, сколько может потребоваться бюджетных средств на постройку ВСМ Москва-Петербург
22:50 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург необходимо будет финансировать из бюджета почти на 610 млрд рублей. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург.
«В этой связи в качестве базового сценария рабочей группы принята следующая структура финансирования: 218,5 млрд рублей — это взносы в уставный капитал концессионера; второе — это 290 млрд рублей облигации пенсионного фонда „Газфонд“; 903,8 млрд рублей — привлекаемые кредитные средства банков, которые готовы участвовать в проекте. Также потребуется совокупная поддержка государства в объеме 609 миллиардов рублей на период строительства работ по проекту, в том числе 580,6 млрд рублей за счет средств ФНБ под 3% годовых с полным возвратом к 2050 году», — отметил Савельев.
НОВОСТИ
- 22:10 15.02.2024
- ВСМ Москва – Петербург будет стартовым этапом в развитии высокоскоростного ж/д сообщения - Путин
- 21:02 15.02.2024
- До семи человек увеличилось число жертв атаки ВСУ на Белгород – Минздрав РФ
- 19:30 15.02.2024
- ВПК Америки сейчас, по сути, работает в условиях военного времени – заместитель главы Пентагона
- 18:20 15.02.2024
- Выставку «Россия» на ВДНХ Путин поручил продлить до 8 июля
- 17:40 15.02.2024
- Восстановление Украины обойдется почти в 453 млрд евро — Еврокомиссия
- 17:12 15.02.2024
- Впервые с начала СВО большая часть украинцев признает неверное развитие ситуации в стране — опрос
- 17:02 15.02.2024
- Маркетплейс Сбера по ОСАГО интегрировался с госуслугами
- 17:00 15.02.2024
- Путин прибыл в Свердловскую область, где посетит «Уралвагонзавод» и осмотрит бронетехнику
- 16:58 15.02.2024
- Страховые «дочки» Сбера выплатили 190 миллиардов рублей людям, столкнувшимся с непредвиденными ситуациями
- 16:32 15.02.2024
- Жертвой телефонных мошенников становился каждый пятый россиянин — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать