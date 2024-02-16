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Глава Минтранса рассказал, сколько может потребоваться бюджетных средств на постройку ВСМ Москва-Петербург

22:50 15.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург необходимо будет финансировать из бюджета почти на 610 млрд рублей. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по строительству ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

«В этой связи в качестве базового сценария рабочей группы принята следующая структура финансирования: 218,5 млрд рублей — это взносы в уставный капитал концессионера; второе — это 290 млрд рублей облигации пенсионного фонда „Газфонд“; 903,8 млрд рублей — привлекаемые кредитные средства банков, которые готовы участвовать в проекте. Также потребуется совокупная поддержка государства в объеме 609 миллиардов рублей на период строительства работ по проекту, в том числе 580,6 млрд рублей за счет средств ФНБ под 3% годовых с полным возвратом к 2050 году», — отметил Савельев.

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