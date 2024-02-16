В ВСУ заявили о возможности переброски бойцов в Авдеевке на «новые позиции»

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Новые позиции» подготовлены для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке, продолжается подготовка укреплений с учетом всех возможных сценариев. Об этом заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

«Подготовлены новые позиции, продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев», — написал он в своем телеграм-канале, указав, что «командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее».

Тарнавский назвал ситуацию в Авдеевке «сложной, но контролируемой». «Согласно принятому решению, происходит плановое усиление подразделений, осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях», — добавил он.

По словам Тарнавского, операция ВСУ в Авдеевке будет продолжаться и дальше.

В последние дни украинские военные эксперты называют ситуацию в Авдеевке критической, сравнивая ее с Артемовском, в боях за который ВСУ понесли огромные потери.