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НОВОСТИ

Сенатор-республиканец считает, что политика Байдена дала Китаю преимущество в стоимости энергоносителей

21:10 10.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введенные уходящей администрацией США санкции позволяют России продавать на мировом рынке энергоносители. Уверенность в этом высказал сенатор-республиканец Билл Хагерти (от штата Теннесси) в эфире телеканала CBS.

Комментируя ситуацию с антироссийскими рестрикциями, он сказал: «Все усложнилось, потому что Америка не стоит на позиции силы. Причина в том, что Россия в полной мере обеспечена финансированием благодаря политике [президента США Джо Байдена], которая позволяет ей продавать энергоносители».

По мнению сенатора, ограничения уходящей вашингтонской администрации призваны «субсидировать Китай, чтобы он снова мог конкурировать с [США], причем несправедливо, имея преимущество в стоимости энергоносителей».

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