Росавиация сообщает о введении временных ограничений а работе аэропорта «Шереметьево»

10:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэропорт Шереметьево временно не принимает и не отправляет рейсы, введены ограничения. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 09:45 мск 10 ноября временные ограничения введены также на работу аэропорта Шереметьево. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о введении ограничений в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово".

