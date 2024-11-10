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НОВОСТИ

В Раменском районе Подмосковья падение БПЛА привели к пожару в двух домах

10:30 10.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

52-летняя женщина пострадала в Подмосковье в результате атаки беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу с ожогами лица, шеи и рук — состояние средней тяжести, сейчас она в реанимации», — написал Воробьев в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что власти окажут необходимую помощь.

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