0
0
220
НОВОСТИ

Посол Акира Муто сообщил, что Япония открыта к контактам с Россией

16:25 10.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония открыта к контактам с Россией. Об этом сообщил посол Японии в Москве Акира Муто в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Взаимопонимание возможно через официальные диалоги и людские контакты. Мы остаемся открыты (к контактам с Россией — прим. ТАСС)», — отметил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин принял в Кремле верительные грамоты от 28 вновь прибывших послов, среди которых был ряд представителей недружественных стран.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:30 10.11.2024
Главной целью атаки украинских БПЛА было нанесение ущерба гражданским объектам в Подмосковье – МО РФ
0
61
12:00 10.11.2024
ПВО РФ утром 10 ноября уничтожили 70 БПЛА над регионами страны. Почти половину – над Подмосковьем
0
526
11:23 10.11.2024
В столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» ограничения на работу сняты
0
487
11:15 10.11.2024
Лидер ХДС: Действующее правительство ФРГ не будет пользоваться уважением администрации Трампа
0
576
10:30 10.11.2024
В Раменском районе Подмосковья падение БПЛА привели к пожару в двух домах
0
642
10:22 10.11.2024
Росавиация сообщает о введении временных ограничений а работе аэропорта «Шереметьево»
0
546
10:15 10.11.2024
На данный момент уничтожено 32 беспилотника, летевших на Москву - Собянин
0
539
09:30 10.11.2024
С 08:00 утра (МСК) ограничена работа столичных аэропортов «Жуковский» и «Домодедово»
0
581
09:20 10.11.2024
Число сбитых в Подмосковье дронов выросло до восьми
0
601
09:10 10.11.2024
Собянин: В Раменском городском округе сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву.
0
582

Возврат к списку