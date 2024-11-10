Посол Акира Муто сообщил, что Япония открыта к контактам с Россией

16:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония открыта к контактам с Россией. Об этом сообщил посол Японии в Москве Акира Муто в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Взаимопонимание возможно через официальные диалоги и людские контакты. Мы остаемся открыты (к контактам с Россией — прим. ТАСС)», — отметил дипломат.

Ранее президент России Владимир Путин принял в Кремле верительные грамоты от 28 вновь прибывших послов, среди которых был ряд представителей недружественных стран.