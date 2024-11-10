Посол Акира Муто сообщил, что Япония открыта к контактам с Россией
16:25 10.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Япония открыта к контактам с Россией. Об этом сообщил посол Японии в Москве Акира Муто в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Взаимопонимание возможно через официальные диалоги и людские контакты. Мы остаемся открыты (к контактам с Россией — прим. ТАСС)», — отметил дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин принял в Кремле верительные грамоты от 28 вновь прибывших послов, среди которых был ряд представителей недружественных стран.
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