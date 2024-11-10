На данный момент уничтожено 32 беспилотника, летевших на Москву - Собянин

10:15 Источник: Интерфакс

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ещё семь беспилотников сбиты в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна.

"Сбито ещё семь беспилотников в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. На данный момент уничтожено 32 беспилотника, летевших на Москву", - написал Собянин в своём телеграм-канале в воскресенье.