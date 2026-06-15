Одной из тем телефонного разговора Путина и Трампа была ситуация вокруг Ирана - Ушаков

19:15 Источник: Интерфакс

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в воскресенье обсудили ситуацию вокруг Ирана и готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Исламской Республикой, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"В беседе обсуждена ситуация вокруг готовящегося меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Дональд Трамп сказал, что договоренность близка и он рассчитывает, что итоги сложных, но в конце концов успешных переговоров могут быть обнародованы", - сказал Ушаков журналистам.

Как отметил помощник президента РФ, Трамп в ходе разговора "признал, что к договоренностям путь был тернистым, было много препон, причем не только со стороны иранского руководства". "Но в конце концов усилия американских переговорщиков при помощи пакистанских и катарских посредников позволили выйти не приемлемый результат", - сказал Ушаков.

Президент РФ Владимир Путин удовлетворенность тем, что американо-иранский конфликт, судя по всему, удается купировать, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"С нашей стороны высказывалось удовлетворение тем, что конфликт, который был способен поджечь весь регион и не только, удается, судя по всему, купировать", - сказал Ушаков журналистам в воскресенье.

Также, пояснил помощник президента РФ, "отмечена готовность и далее работать в пользу стабилизации обстановки и решения глубинных вопросов, которыми придется еще серьезно заняться".

Кроме того, по словам помощника президента РФ, "Дональд Трамп выразил признательность за вовлеченность России и, в частности, за сделанные предложения по поводу конструктивных развязок".