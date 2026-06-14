Американские военные могут разминировать Ормузский пролив за месяц – глава Пентагона
18:10 14.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские военные способны осуществить разминирование Ормузского пролива в течение 30 дней при надлежащих условиях. С таким утверждением выступил военный министр США Пит Хегсет.
«Мы можем все это сделать в течение 30 дней при надлежащих условиях», — сказал он в интервью телеканалу CBS News в ответ на соответствующий вопрос.
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