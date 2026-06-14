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Фараж пообещал в случае прихода к власти выселить всех иностранцев из соцжилья

13:15 14.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж пообещал в случае прихода к власти выселить всех иностранцев из муниципального жилья. Об этом сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой разработанный партией план.

На то, чтобы подыскать новое жилье взамен социальных объектов размещения с более низкой платой, иностранцам будет дано три месяца. В ином случае им будет грозить депортация, так как они потеряют право находиться на территории Соединенного Королевства.

Целью такой политики называется приоритетное внимание к британским ветеранам, резидентам, которые проживают в каком-то месте на долгосрочной основе, людям, пережившим домашнее насилие, или молодежи, вышедшей из-под государственной опеки.

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