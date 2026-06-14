Огромный участок моря Беллинсгаузена у Западной Антарктиды не замерз, как обычно

11:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участок моря Беллинсгаузена у Западной Антарктиды площадью около 650 тыс. кв. км, что примерно равняется площади Франции, не покрылся льдом в зимний период. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на спутниковые снимки.

По его информации, обычно акватория бывает покрыта льдом в июне, но в этом году она остается практически свободной от него. Ученые выражают обеспокоенность, что ледяной покров может больше не восстановиться.

По словам исследователей, с 2023 года уровень морского льда в Антарктике демонстрирует рекордное снижение.