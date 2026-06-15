Уиткофф и Кушнер в скором времени снова посетят Москву - Ушаков
19:05 14.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские переговорщики по Украине Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Москву в ближайшее время, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию», — сказал представитель Кремля, передает корреспондент ТАСС.
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