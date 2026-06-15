Уиткофф и Кушнер в скором времени снова посетят Москву - Ушаков

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские переговорщики по Украине Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приедут в Москву в ближайшее время, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию», — сказал представитель Кремля, передает корреспондент ТАСС.