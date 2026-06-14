Трамп: Произошедшая этим утром атака [Изряиля] на Бейрут не должна была произойти...

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные не должны были атаковать ливанскую столицу в преддверии подписания сделки между США и Ираном, заявил президент США Дональд Трамп.

«Произошедшая этим утром атака на Бейрут не должна была произойти, в частности, в особенный день, когда мы так близки к мирной сделке с Ираном», — написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social.

Хозяин Белого дома добавил, что атака, на которую якобы давал ответ Израиль, была небольшой, и в ней «никто не пострадал и не погиб».