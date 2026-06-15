Трамп сообщил Путину, что готов воздействовать на ЕС и Киев по теме украинского конфликта

19:03 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным вновь акцентировал необходимость прекращения боевых действий на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Что касается украинского конфликта, то Дональд Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий. Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите "семерки", - сказал Ушаков журналистам по итогам телефонного разговора президентов РФ и США.