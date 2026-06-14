Украина эвакуирует предприятия из Краматорска и Дружковки – МО РФ

14:30 Источник: Интерфакс

Минобороны РФ заявило, что украинская сторона приступает к эвакуации предприятий из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на фоне успехов ВС РФ в районе Константиновки.

"Успешные действия и продвижение подразделений "Южной" группировки войск в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на западную Украину", - заявили в военном ведомстве в воскресенье.