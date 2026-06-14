Партия Пашиняна по итогам выборов в Армении получила право единолично сформировать правительство
17:40 14.06.2026 Источник: Интерфакс
Председатель ЦИК Ваагн Овакимян заявил на заседании, что партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 49,7456% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство.
Партия "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна набрала 23,2710% голосов, блок "Армения" экс-президента Кочаряна - 9,9231%. "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,893%.
В голосовании приняли участие 1 млн. 476 тыс. 769 человек или 58,9% избирателей.
Новости
- 18:58 14.06.2026
- Путин поздравил Трампа с 80-летием по телефону, беседа в целом длилась около часа - Ушаков
- 18:25 14.06.2026
- Трамп: Произошедшая этим утром атака [Изряиля] на Бейрут не должна была произойти...
- 18:10 14.06.2026
- Американские военные могут разминировать Ормузский пролив за месяц – глава Пентагона
- 14:30 14.06.2026
- Украина эвакуирует предприятия из Краматорска и Дружковки – МО РФ
- 13:15 14.06.2026
- Фараж пообещал в случае прихода к власти выселить всех иностранцев из соцжилья
- 11:45 14.06.2026
- СМИ сообщили о целях визита делегации Катара в Тегеран
- 11:35 14.06.2026
- Огромный участок моря Беллинсгаузена у Западной Антарктиды не замерз, как обычно
- 09:37 14.06.2026
- В Москву пришли дожди, прохлада и снижение ночной температуры воздуха примерно до +9, +13С
- 09:15 14.06.2026
- Почти две с половиной сотни дронов уничтожено над регионами России - Минобороны РФ
- 09:00 14.06.2026
- Президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать