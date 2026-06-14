Партия Пашиняна по итогам выборов в Армении получила право единолично сформировать правительство

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17:40 Источник: Интерфакс

Центральная избирательная комиссия Армении на заседании в воскресенье огласила окончательные результаты парламентских выборов 7 июня.

Председатель ЦИК Ваагн Овакимян заявил на заседании, что партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 49,7456% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство.

Партия "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна набрала 23,2710% голосов, блок "Армения" экс-президента Кочаряна - 9,9231%. "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,893%.

В голосовании приняли участие 1 млн. 476 тыс. 769 человек или 58,9% избирателей.