Путин поздравил Трампа с 80-летием по телефону, беседа в целом длилась около часа - Ушаков

18:58 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа по телефону с 80-летием, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Президент России Владимир Владимирович Путин поздравил сегодня президента США по телефону с 80-летием. Беседа носила дружеский и откровенный характер и продолжалась около часа", - сказал Ушаков журналистам по итогу телефонного разговора Путина и Трампа. Он уточнил, что точный хронометраж времени телефонного разговора - ровно 55 минут.