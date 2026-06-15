Опубликован текст поздравительной телеграммы Владимира Путина Дональду Трампу

20:03

Официальный сайт президента России опубликовал текст поздравительной телеграммы, которую Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу в связи с его 80-летием.

"Уважаемый господин Президент,

дорогой Дональд,

от души поздравляю тебя, столь яркого, незаурядного человека и политика, по случаю 80-летия!

Высоко ценю сложившееся между нами взаимопонимание, позволяющее прямо и откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Уверен, совместными усилиями мы могли бы действительно придать российско-американским отношениям новое качество, а также многое сделать для обеспечения безопасности и стабильности на мировой арене.

Искренне желаю тебе доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов. Прошу передать наилучшие пожелания Мелании и всем членам твоей семьи.

Владимир Путин"