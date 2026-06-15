Опубликован текст поздравительной телеграммы Владимира Путина Дональду Трампу
20:03 14.06.2026
Официальный сайт президента России опубликовал текст поздравительной телеграммы, которую Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу в связи с его 80-летием."Уважаемый господин Президент,
дорогой Дональд,
от души поздравляю тебя, столь яркого, незаурядного человека и политика, по случаю 80-летия!
Высоко ценю сложившееся между нами взаимопонимание, позволяющее прямо и откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки дня.
Уверен, совместными усилиями мы могли бы действительно придать российско-американским отношениям новое качество, а также многое сделать для обеспечения безопасности и стабильности на мировой арене.
Искренне желаю тебе доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов. Прошу передать наилучшие пожелания Мелании и всем членам твоей семьи.
Владимир Путин"
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