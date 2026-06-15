Британские военные задержали танкер SMYRTOS из так называемого «теневого флота» РФ

20:00 Источник: Интерфакс

Британские военные задержали танкер SMYRTOS из так называемого российского «теневого флота», сообщило Министерство обороны Великобритании. Задержание было в проливе Ла-Манш. Танкер следовал под флагом Камеруна. В задержании принимали участие вертолеты, патрульный самолет и два боевых корабля. Британское Министерство обороны уведомило, что до окончания расследования танкер будет находиться в одном из портов в южной Англии.