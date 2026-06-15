Киев готовится к утрате целой агломерации в районе Краматорска – Минобороны РФ
21:00 14.06.2026 Источник: Интерфакс
Заявления Украины о скором переломе на поле боя рассчитаны на западную аудиторию, в действительности Киев готовится к утрате славянско-краматорской агломерации, заявило Минобороны РФ в воскресенье.
"Киевский режим, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанные на западную аудиторию, не только осознаёт, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей славянско-краматорской агломерации", - говорится в заявлении Минобороны.
В ведомстве сообщили, что об этом свидетельствует принудительная эвакуация из Краматорска семей с детьми до 17 лет, а также производственных мощностей.
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