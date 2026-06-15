0
0
578
НОВОСТИ

Киев готовится к утрате целой агломерации в районе Краматорска – Минобороны РФ

21:00 14.06.2026 Источник: Интерфакс

Заявления Украины о скором переломе на поле боя рассчитаны на западную аудиторию, в действительности Киев готовится к утрате славянско-краматорской агломерации, заявило Минобороны РФ в воскресенье.

"Киевский режим, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанные на западную аудиторию, не только осознаёт, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей славянско-краматорской агломерации", - говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве сообщили, что об этом свидетельствует принудительная эвакуация из Краматорска семей с детьми до 17 лет, а также производственных мощностей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

01:08 15.06.2026
Названы дата и место подписания соглашения между США и Ираном
0
420
01:06 15.06.2026
Трамп объявил о сделке с Ираном и снятии морской блокады
0
524
20:03 14.06.2026
Опубликован текст поздравительной телеграммы Владимира Путина Дональду Трампу
0
668
20:00 14.06.2026
Британские военные задержали танкер SMYRTOS из так называемого «теневого флота» РФ
0
581
19:45 14.06.2026
Минсельхоз Казахстана инициировал временное эмбарго на ввоз свежих и охлажденных томатов
0
606
19:15 14.06.2026
Одной из тем телефонного разговора Путина и Трампа была ситуация вокруг Ирана - Ушаков
0
702
19:05 14.06.2026
Уиткофф и Кушнер в скором времени снова посетят Москву - Ушаков
0
613
19:03 14.06.2026
Трамп сообщил Путину, что готов воздействовать на ЕС и Киев по теме украинского конфликта
0
733
18:58 14.06.2026
Путин поздравил Трампа с 80-летием по телефону, беседа в целом длилась около часа - Ушаков
0
677
18:25 14.06.2026
Трамп: Произошедшая этим утром атака [Изряиля] на Бейрут не должна была произойти...
0
586

Возврат к списку