Минсельхоз Казахстана инициировал временное эмбарго на ввоз свежих и охлажденных томатов

19:45

Министерство сельского хозяйства Казахстана инициировало введение временного эмбарго на ввоз свежих и охлажденных томатов. Согласно приказу ведомства, запрет вступает в силу немедленно и продлится до 1 июля 2026 года.

Ограничения распространяются на все виды транспорта, прибывающего из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Основная цель меры – создание благоприятных условий для казахстанских аграриев. Ожидается, что ограничение импорта поможет казахстанским производителям укрепить позиции на внутреннем рынке и обеспечит стабильные каналы сбыта продукции.

По информации Zakon.kz