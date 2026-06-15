Минсельхоз Казахстана инициировал временное эмбарго на ввоз свежих и охлажденных томатов
19:45 14.06.2026
Министерство сельского хозяйства Казахстана инициировало введение временного эмбарго на ввоз свежих и охлажденных томатов. Согласно приказу ведомства, запрет вступает в силу немедленно и продлится до 1 июля 2026 года.
Ограничения распространяются на все виды транспорта, прибывающего из стран, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Основная цель меры – создание благоприятных условий для казахстанских аграриев. Ожидается, что ограничение импорта поможет казахстанским производителям укрепить позиции на внутреннем рынке и обеспечит стабильные каналы сбыта продукции.
По информации Zakon.kz
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