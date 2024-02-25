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НОВОСТИ

Зеленский озвучил данные по потерям среди украинских войск

19:05 25.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери украинских войск с февраля 2022 года составили 31 тыс. человек. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Тридцать одна тысяча украинских военных погибли», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Он добавил, что не может назвать потери ранеными и пропавшими без вести.

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