Зеленский озвучил данные по потерям среди украинских войск
19:05 25.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Потери украинских войск с февраля 2022 года составили 31 тыс. человек. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Тридцать одна тысяча украинских военных погибли», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Он добавил, что не может назвать потери ранеными и пропавшими без вести.
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