0
0
5
НОВОСТИ

Директор ЦРУ Бернс недавно тайно ездил на Украину - NYT

20:45 25.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс совершил секретный визит на Украину в прошедший четверг. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По ее сведениям, целью этого визита — десятого с начала конфликта в феврале 2022 года — было успокоить украинское руководство на фоне неодобрения Палатой представителей Конгресса США дополнительного финансирования для Киева.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:45 25.02.2024
Салливан заявил, что США «собираются быть неустанными в применении санкций» против РФ
0
165
19:05 25.02.2024
Зеленский озвучил данные по потерям среди украинских войск
0
246
18:55 25.02.2024
В The New York Times рассказали, чем занимается ЦРУ на Украине
0
233
17:30 25.02.2024
В Польше 160 тонн украинского зерна оказались высыпаны из вагонов ж/д состава
0
327
13:30 25.02.2024
Половина жителей ФРГ считает, что беженцы из Украины не смогли интегрироваться в общество
0
521
13:01 25.02.2024
Правительство Шри-Ланки официально не принимало решения об отмене продления виз
0
500
13:00 25.02.2024
Объединение с РФ в Белоруссии не поддержат – Лукашенко
0
641
12:40 25.02.2024
Лукашенко: Крым, это российская земля, так считают россияне, и Запад с этим тоже согласен
0
510
12:30 25.02.2024
Лукашенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах в следующем году
0
498
11:03 25.02.2024
Продлевать туристические визы гражданам РФ и Украины власти Шри-Ланки больше не будут
0
591

Возврат к списку