Директор ЦРУ Бернс недавно тайно ездил на Украину - NYT

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс совершил секретный визит на Украину в прошедший четверг. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По ее сведениям, целью этого визита — десятого с начала конфликта в феврале 2022 года — было успокоить украинское руководство на фоне неодобрения Палатой представителей Конгресса США дополнительного финансирования для Киева.