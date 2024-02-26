Блоковая конфронтация не позволит обеспечить безопасность ни одной страны — МИД КНР
12:00 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Блоковая конфронтация не может обеспечить безопасность той или иной страны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать слова депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о готовности Украины воевать с Китаем на стороне США.
«Я думаю, что важный урок украинского кризиса заключается в том, что блоковое противостояние не может обеспечить безопасность. Как ответственная держава Китай продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса», — сказала дипломат.
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