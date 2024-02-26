В Тюмени после соревнований по сноуборду обрушился трамплин
12:05 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Край трамплина для соревнований по сноуборду обрушился после проведения фестиваля «Битва на Туре» в Тюмени, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального отделения Федерации сноуборда России.
Соревнования проходили с 23 по 24 февраля.
«Никто не пострадал. Трасса для проведения соревнований соответствует стандартам и требованиям безопасности. После официального завершения мероприятия организаторы для общей фотографии разместились на трамплине. Край трамплина был полым из-за технических требований для установки экрана», — говорится в сообщении.
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