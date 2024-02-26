Российские компании стали реже предлагать сотрудникам удаленку - опрос
12:32 26.02.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Опрос: российские компании стали реже предлагать удалёнку. Сейчас дистанционно работающие сотрудники есть только в каждой третьей организации. В прошлом году таких предприятий было больше: 40% в марте и 37% в декабре. Об этом говорится в исследовании SuperJob, которое есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».
Отмечается, что чаще удалённый формат рассматривают компании из регионов (34%). В Москве и Санкт-Петербурге — 31% и 29% соответственно. Доля дистанционно работающих невелика: в 7 из 10 компаний она составляет менее 10% от штатной численности. Чаще всего такой формат предлагается программистам, бухгалтерам и специалистам по продажам.
Персонал, работающий дистанционно из-за рубежа, сегодня есть только в 4% компаний. Полгода назад в каждой одиннадцатой компании были удалённые сотрудники, проживающие за границей.
Новости
- 13:32 26.02.2024
- Эра глобального доминирования Запада завершилась с началом СВО, признал Боррель
- 13:20 26.02.2024
- Авдеевка полностью зачищена, но не до конца разминирована — Пушилин
- 13:05 26.02.2024
- Дания прекращает расследование диверсий на «Северных потоках» — Reuters
- 13:00 26.02.2024
- Путин по телефону тепло поздравил Эрдогана с 70-летием — Кремль
- 12:20 26.02.2024
- Варшава требует от Киева занять более четкую позицию по Волынской резне — министр
- 12:05 26.02.2024
- В Тюмени после соревнований по сноуборду обрушился трамплин
- 12:00 26.02.2024
- Блоковая конфронтация не позволит обеспечить безопасность ни одной страны — МИД КНР
- 11:32 26.02.2024
- В Киеве заявили, что найденный мертвым в Испании Кузьминов пользовался «планом защиты»
- 11:20 26.02.2024
- Регионам РФ выделят 12 млрд рублей на модернизацию ЖКХ — Мишустин
- 11:05 26.02.2024
- Около половины поляков выступают за запрет ввоза агропродукции с Украины — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать