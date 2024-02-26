Российские компании стали реже предлагать сотрудникам удаленку - опрос

12:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Опрос: российские компании стали реже предлагать удалёнку. Сейчас дистанционно работающие сотрудники есть только в каждой третьей организации. В прошлом году таких предприятий было больше: 40% в марте и 37% в декабре. Об этом говорится в исследовании SuperJob, которое есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Отмечается, что чаще удалённый формат рассматривают компании из регионов (34%). В Москве и Санкт-Петербурге — 31% и 29% соответственно. Доля дистанционно работающих невелика: в 7 из 10 компаний она составляет менее 10% от штатной численности. Чаще всего такой формат предлагается программистам, бухгалтерам и специалистам по продажам.

Персонал, работающий дистанционно из-за рубежа, сегодня есть только в 4% компаний. Полгода назад в каждой одиннадцатой компании были удалённые сотрудники, проживающие за границей.