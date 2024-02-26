Вступление Швеции в НАТО одобрено парламентом Венгрии
19:01 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Об этом объявил ведущий заседания, которое транслировалось на сайте высшего законодательного органа страны.
«Решение принято», — сказал он после того, как подавляющее большинство депутатов поддержало присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. На табло высветились итоги голосования: 188 — за, 6 — против. Всего в венгерском парламенте 199 депутатов. Венгрия стала последней страной в НАТО, одобрившей шведскую заявку.
НОВОСТИ
- 20:00 26.02.2024
- В Москву с официальным визитом прибыл глава правительства Йемена
- 19:35 26.02.2024
- Американский танк Abrams был уничтожен ВС РФ при первом же выезде
- 19:30 26.02.2024
- Байден и Трамп собираются посетить границу США и Мексики
- 19:00 26.02.2024
- Парламент Венгрии принял отставку президента страны
- 17:40 26.02.2024
- В Киеве признали, что без поддержки Вашингтона потеряют еще больше территорий
- 17:12 26.02.2024
- Зеленский сильно занизил реальные потери ВСУ — австрийский эксперт
- 17:00 26.02.2024
- Суд заочно приговорил актера из «Глухаря» Канахина к пожизненному сроку за госизмену
- 16:32 26.02.2024
- В РФ с 1 марта 2025 года можно будет устанавливать самозапрет на выдачу кредитов — закон
- 16:12 26.02.2024
- Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа — указ
- 16:00 26.02.2024
- ФРГ ведет тайные переговоры с Индией о закупке боеприпасов для ВСУ — Der Spiegel
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать