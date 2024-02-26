Вступление Швеции в НАТО одобрено парламентом Венгрии

19:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Об этом объявил ведущий заседания, которое транслировалось на сайте высшего законодательного органа страны.

«Решение принято», — сказал он после того, как подавляющее большинство депутатов поддержало присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. На табло высветились итоги голосования: 188 — за, 6 — против. Всего в венгерском парламенте 199 депутатов. Венгрия стала последней страной в НАТО, одобрившей шведскую заявку.