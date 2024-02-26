Американский танк Abrams был уничтожен ВС РФ при первом же выезде

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет уничтожать в зоне СВО американские танки Abrams так же, как и все остальные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Так он прокомментировал опубликованное сегодня видео с горящим танком Abrams, который был уничтожен на первом же выезде.

Военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС России уничтожили на авдеевском направлении американский танк Abrams, усиленный динамической защитой. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.