Американский танк Abrams был уничтожен ВС РФ при первом же выезде
19:35 26.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия будет уничтожать в зоне СВО американские танки Abrams так же, как и все остальные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
Так он прокомментировал опубликованное сегодня видео с горящим танком Abrams, который был уничтожен на первом же выезде.
Военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС России уничтожили на авдеевском направлении американский танк Abrams, усиленный динамической защитой. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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