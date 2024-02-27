Западные союзники Украины создали коалицию по поставкам Киеву дальнобойного вооружения - Макрон
10:20 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные союзники Украины создали коалицию по поставкам Киеву дальнобойного вооружения. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после завершения конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже.
«Мы создаем девятую коалицию, которая будет заниматься поставками ракет и бомб средней и большой дальности», — сказал Макрон в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице Елисейского дворца в социальной сети X.
Французский лидер напомнил, что ранее было создано восемь коалиций, посвященных поставкам отдельных видов боеприпасов.
НОВОСТИ
- 11:05 27.02.2024
- Суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года колонии за сожжение Корана
- 11:02 27.02.2024
- Сбер профинансирует группу компаний ФСК для строительства жилого комплекса в Новой Москве
- 11:00 27.02.2024
- В Запорожье ФСБ предотвратила теракт с использованием боевого отравляющего вещества
- 10:32 27.02.2024
- На саммите БРИКС в Казани участники примут решения о валютах в торговле — посол ЮАР
- 10:05 27.02.2024
- Индия ждет от Канады, Великобритании и США мер против нападавших на ее представительства
- 10:00 27.02.2024
- Атаки хуситов повредили интернет-кабели, связывающие Европу и Азию
- 09:32 27.02.2024
- Правительство на полгода запрещает экспорт бензина
- 09:20 27.02.2024
- Украинские силовики в Херсоне проводят чистки в поисках пророссийского подполья
- 09:05 27.02.2024
- Макрон заявил, что возможность отправки войск стран Запада на Украину исключать нельзя
- 09:00 27.02.2024
- Силы ПВО РФ за ночь сбили два БПЛА над Брянской областью и один над Белгородской
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать