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Западные союзники Украины создали коалицию по поставкам Киеву дальнобойного вооружения - Макрон

10:20 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные союзники Украины создали коалицию по поставкам Киеву дальнобойного вооружения. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после завершения конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже.

«Мы создаем девятую коалицию, которая будет заниматься поставками ракет и бомб средней и большой дальности», — сказал Макрон в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице Елисейского дворца в социальной сети X.

Французский лидер напомнил, что ранее было создано восемь коалиций, посвященных поставкам отдельных видов боеприпасов.

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