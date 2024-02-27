Западные союзники Украины создали коалицию по поставкам Киеву дальнобойного вооружения - Макрон

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные союзники Украины создали коалицию по поставкам Киеву дальнобойного вооружения. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после завершения конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже.

«Мы создаем девятую коалицию, которая будет заниматься поставками ракет и бомб средней и большой дальности», — сказал Макрон в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице Елисейского дворца в социальной сети X.

Французский лидер напомнил, что ранее было создано восемь коалиций, посвященных поставкам отдельных видов боеприпасов.