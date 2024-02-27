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Отряды «Хезболлах» обстреляли ракетами базу ВВС на севере Израиля

11:20 27.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы вооруженного крыла шиитской партии «Хезболлах» нанесли ракетный удар по центру управления воздушными операциями и радиоэлектронной борьбы, который расположен на базе ВВС Мерон на севере Израиля. Об этом говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале формирования.

«Наши бойцы атаковали вражеский объект из реактивных систем залпового огня, — указывается тексте. — Эта операция была проведена в поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа и в ответ на агрессивное нападение на город Баальбек на востоке Ливана».

Ранее отряды «Хезболлах» выпустили реактивные снаряды по израильским пограничным постам в Эль-Мердже и Эль-Абаде. Как утверждается в сообщении, у «противника имеются потери в живой силе, выведено из строя техническое оборудование, которое использовалось для получения разведывательных сведений».

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