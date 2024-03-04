Расследования РФ показали, что Запад поставляет отравляющие вещества на Украину

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итоги расследований, проведенных Россией, показали, что страны Запада являются разработчиками и поставщиками на Украину боевых отравляющих веществ. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.

«Как ни печально признавать, большинство наших доводов и аргументов представлялись Западом в средствах массовой информации как необоснованные и надуманные. При этом по итогам проведенных расследований уже очевидно, что западные страны, декларирующие желание начать с нами диалог по стратегической стабильности, по сути являются разработчиками и поставщиками на Украину запрещенных в рамках Конвенции [о запрещении химического оружия, КЗХО] боевых отравляющих веществ», — сказал он, комментируя информацию о тайнике с ядом и психотропными веществами, которые завербованный Киевом мужчина планировал применить для массового убийства в Мелитополе.