Расследования РФ показали, что Запад поставляет отравляющие вещества на Украину
15:12 04.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Итоги расследований, проведенных Россией, показали, что страны Запада являются разработчиками и поставщиками на Украину боевых отравляющих веществ. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.
«Как ни печально признавать, большинство наших доводов и аргументов представлялись Западом в средствах массовой информации как необоснованные и надуманные. При этом по итогам проведенных расследований уже очевидно, что западные страны, декларирующие желание начать с нами диалог по стратегической стабильности, по сути являются разработчиками и поставщиками на Украину запрещенных в рамках Конвенции [о запрещении химического оружия, КЗХО] боевых отравляющих веществ», — сказал он, комментируя информацию о тайнике с ядом и психотропными веществами, которые завербованный Киевом мужчина планировал применить для массового убийства в Мелитополе.
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