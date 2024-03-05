Резервуар поврежден в результате взрыва на нефтебазе в Белгородской области
11:32 05.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один резервуар поврежден после взрыва в Губкинском городском округе Белгородской области. Угрозы распространения огня нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Губкинском городском округе. По предварительным данным, поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет. Сил и средств достаточно», — говорится в сообщении.
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