Резервуар поврежден в результате взрыва на нефтебазе в Белгородской области

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один резервуар поврежден после взрыва в Губкинском городском округе Белгородской области. Угрозы распространения огня нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Губкинском городском округе. По предварительным данным, поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет. Сил и средств достаточно», — говорится в сообщении.