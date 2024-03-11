Евросоюз в 2023 году на 38% нарастил импорт российского СПГ — Новак
14:32 11.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз в 2023 году в 5 раз сократил импорт трубопроводного газа из России, но одновременно существенно увеличил закупки российского сжиженного природного газа — до 15 млн тонн, что на 38% выше уровня 2021 года. Об этом в интервью журналу «Эксперт» сказал вице-премьер России Александр Новак.
«На фоне резкого сокращения импорта российского газа по трубе (за 2021–2023 годы он упал примерно в пять раз) ЕС за тот же период нарастил закупки СПГ из РФ — до более чем 15 млн тонн, что на 38% выше уровня 2021 года. Значимым фактором отказа от российского газа в Европе является сокращение потребления и деиндустриализация», — отметил он.
По его словам, страны ЕС постепенно сокращают импорт и других энергоресурсов из России. Доля РФ в импорте газа ЕС сократилась с 45% в 2021 году до менее 15% в 2023 году, по нефти — с 27% до 4%, по нефтепродуктам — с 50% до 9%.
При этом в 2023 году потребление газа в ЕС сократилось на 7% по сравнению с предыдущим годом, примерно до 330 млрд кубометров. Падение от уровня 2021 г. составило около 20%.
НОВОСТИ
- 15:32 11.03.2024
- Путин утвердил денонсацию соглашения с Великобританией о рыболовстве
- 15:12 11.03.2024
- РФ производит почти в три раза больше снарядов, чем Запад может поставлять Украине — CNN
- 15:00 11.03.2024
- Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
- 14:42 11.03.2024
- Фонды российских акций набирают обороты
- 14:12 11.03.2024
- В партии Пашиняна заявили, что Армения не делает шаги против России
- 14:00 11.03.2024
- ВС Польши и других стран Европы находятся в разобранном состоянии — польский генерал
- 13:32 11.03.2024
- Трехсторонние военно-морские учения РФ, КНР и Ирана начнутся 12 марта
- 13:20 11.03.2024
- Польские фермеры перестали пропускать пассажирские автобусы на одном из КПП с Украиной
- 13:05 11.03.2024
- Расположение элитных войск ВСУ уничтожено в Харьковской области — силовики
- 13:00 11.03.2024
- Путин поручил проработать нацпроект по воспитанию на основе традиционных ценностей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать