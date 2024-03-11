Евросоюз в 2023 году на 38% нарастил импорт российского СПГ — Новак

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в 2023 году в 5 раз сократил импорт трубопроводного газа из России, но одновременно существенно увеличил закупки российского сжиженного природного газа — до 15 млн тонн, что на 38% выше уровня 2021 года. Об этом в интервью журналу «Эксперт» сказал вице-премьер России Александр Новак.

«На фоне резкого сокращения импорта российского газа по трубе (за 2021–2023 годы он упал примерно в пять раз) ЕС за тот же период нарастил закупки СПГ из РФ — до более чем 15 млн тонн, что на 38% выше уровня 2021 года. Значимым фактором отказа от российского газа в Европе является сокращение потребления и деиндустриализация», — отметил он.

По его словам, страны ЕС постепенно сокращают импорт и других энергоресурсов из России. Доля РФ в импорте газа ЕС сократилась с 45% в 2021 году до менее 15% в 2023 году, по нефти — с 27% до 4%, по нефтепродуктам — с 50% до 9%.

При этом в 2023 году потребление газа в ЕС сократилось на 7% по сравнению с предыдущим годом, примерно до 330 млрд кубометров. Падение от уровня 2021 г. составило около 20%.