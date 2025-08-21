Силы ПВО за ночь сбили 49 украинских БПЛА над регионами России и Черным морем

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 БПЛА над территорией Ростовской области, 7 БПЛА над территорией Воронежской области, 5 БПЛА над территорией Белгородской области, 4 БПЛА над территорией Республики Крым, 3 БПЛА над территорией Брянской области, 3 БПЛА над территорией Калужской области, 2 БПЛА над территорией Орловской области, 2 БПЛА над акваторией Черного моря, 1 БПЛА над территорией Курской области и 1 БПЛА над территорией Тульской области», — сообщили в ведомстве.