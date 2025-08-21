США впервые за 17 лет отказались от осуждения России на Совбезе ООН за конфликт в Грузии

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США отказались от осуждения России на Совбезе ООН за действия в августе 2008 года. Об этом сообщило издание «Коммерсант», отмечая, что это первый случай отказа США с 2008 года от присоединения к совместному заявлению нескольких членов Совбеза ООН в поддержку территориальной целостности Грузии.

Декларацию подписали европейские государства — члены СБ ООН, в состав которых вошли Великобритания, Франция, Словения, Дания и Греция. Подписанты провели аналогию пребывания российских войск в Абхазии и Южной Осетии со специальной военной операцией на Украине, поддержав «суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах».

«Те, кто выступает против этого процесса, заинтересованы в том, чтобы сделать Грузию пешкой исключительно в своих геополитических интересах», — заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, чьи слова приводит издание.