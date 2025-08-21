Основы сделки по Украине могут быть согласованы до встречи Путина и Зеленского — Вэнс
09:05 21.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что основные детали мирного урегулирования по Украине, включая гарантии безопасности и территориальные вопросы, будут в общих чертах согласованы до того, как состоится встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
Отвечая в среду в интервью телеканалу Fox News на вопрос, можно ли ожидать, что ключевые детали соглашения будут согласованы до встречи Путина и Зеленского, Вэнс сказал: «Это хороший вопрос. Думаю, что если вы пойдете по бюрократическому пути, то ответ — да».
